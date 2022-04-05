Жителів Харківщини депортують до Росії через фільтраційні коридори, - Синєгубов

Російські окупанти примусово вивозять до Росії мешканців Харківської області. Для цього ворог використовує такі собі фільтраційні коридори.

Про це очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телеканалу "Рада", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ця їх тактика відома. Не вперше вони її застосовують: вони беруть місто у блокаду, доводять до критичної ситуації по всіх напрямках і після того пропонують умовний коридор, щоб нібито врятувати людей, переправити до Росії", - сказав Синєгубов.

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Він зазначив, що у людей по суті немає вибору, але в ОВА є інформація, що мешканців області змушують виїжджати до країни-агресора.

"Що стосується ворожих підступів до Харкова, то вони не вдаються. Ризик атаки зберігається. Наразі ЗСУ відсувають окупантів від Харкова у Дергачівському напрямку", - додав Синєгубов.

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