В Ізюмі на Харківщині російські окупанти майже не видають гуманітарної допомоги та полюють на мешканців за списками

У тимчасово захопленому Ізюмі на Харківщині російські загарбники майже не видають гуманітарної допомоги людям, пропонують виїздити до Бєлгородської області та полюють на місцевих мешканців, які підтримують українських військових.

Про це йдеться в матеріалі Суспільного, передає Цензор.НЕТ.

"За відсутності зелених коридорів в Ізюм немає можливості доставити жодні харчі з української сторони. Окупанти майже не видають гумдопомоги - ні їжі, ні ліків. Якщо на початку цієї гуманітарної катастрофи був сенс людям піти додому, щоб взяти якісь продукти чи ще щось набрати зі своїх власних запасів, то наразі вже такої можливості немає, тому що все закінчилося. Люди сидять у підвалах та готують їжу, яка залишилася, на багатті у дворах", - повідомляють журналісти з посиланням на волонтера.

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Зазначається, що в людей є змога виходити з укриття та пересуватися містом, але роблять вони це на свій страх і ризик.

"Існують там всілякі перевірки - ймовірність не пройти їх достатньо висока, тому що фактично там йде полювання на людей за списками, які в них є. Наприклад, хто воював в АТО. Також у них є інтерес до родичів людей, по типу мене. По типу тих, хто допомагає ЗСУ, тих, хто має хоч якісь зв’язки і можливість впливати на суспільну думку, проукраїнську", - зазначає співрозмовник.

В Ізюмі, як і раніше, немає зв’язку, немає електроенергії, щоб підзарядити телефони. Відомо про спроби молодих людей обхідними шляхами, лісами дістатися безпечного місця.

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"Були також спроби виїзду через блокпости на авто. Я знаю, що нікого не випускають. І, на жаль, були випадки, коли наші люди ігнорували накази про зупинку та були розстріляні на місці. Є інформація з тих бомбосховищ, де перебувають по кількасот людей. Тобто просто зайшли військові та сказали, що от ми вам пропонуємо евакуацію до Бєлгородської області. Поки що, за моєю інформацією останньою, це наразі на стадії "ми вам пропонуємо". Як буде розвиватися ситуація надалі, я поки не знаю", - розповів волонтер.