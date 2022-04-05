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Українські воїни вперше застосували проти окупантів їхню ж потужну зброю - ТОС-1А "Солнцепек"

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Українські воїни вперше застосували проти окупантів їхню ж потужну зброю - ТОС-1А "Солнцепек"
Наші воїни вперше застосували ворожу потужну зброю - ТОС-1А "Солнцепек" проти нього самого.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

"Ізюмський напрямок. Наші воїни вперше застосували ворожу потужну зброю - ТОС-1А "Солнцепек" проти нього самого! Слава ЗСУ!" - йдеться в повідомленні.

Також він додав, що боєкомплект і заряджаюча машина в наявності є.

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Топ коментарі

  • Yuriy Karyy
    Просто ПРЕЛЕСТНО !
    Молодці
  • Сэм Саммюэль
    бумеранг повертається . Слава ЗСУ!
  • phantom4
    ЗБС!
    Пекельний - пали!
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