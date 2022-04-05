Українські воїни вперше застосували проти окупантів їхню ж потужну зброю - ТОС-1А "Солнцепек"
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Наші воїни вперше застосували ворожу потужну зброю - ТОС-1А "Солнцепек" проти нього самого.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
"Ізюмський напрямок. Наші воїни вперше застосували ворожу потужну зброю - ТОС-1А "Солнцепек" проти нього самого! Слава ЗСУ!" - йдеться в повідомленні.
Також він додав, що боєкомплект і заряджаюча машина в наявності є.