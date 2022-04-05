В ЗСУ попередили про звуки вибухів у Києві: йде розмінування територій

У столиці наразі чутно звуки вибухів. В ЗСУ попередили, що це піротехніки розміновують території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сухопутних військ ЗС України.

"Звуки вибухів, які зараз чутно в столиці - це працюють піротехніки по розмінуванню територій", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялось, у звільнених від російських загарбників населених пунктах Бучанського, Вишгородського, Броварського районів силами оборони проводиться зачистка та розмінування.

В ДСНС раніше повідомили, що найбільш забрудненими вибухонебезпечними предметами районами у Києві є Оболонь та Виноградар.