В Ірпені виявлено тіла дітей у віці до 10 років з ознаками зґвалтувань та катувань, - Денісова
Про це повідомила на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук уповноважений ВР із прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.
Вона також нагадує, що у дитячому таборі "Пролісок" на Київщині три тижні була база підрозділу армії РФ. У підвалі корпусу знайдено 5 трупів чоловіків із зав'язаними за спиною руками. Їх катували, а потім холоднокровно вбили. Одному із загиблих розмозжили череп ударами прикладу з особливою жорстокістю. Інші були застрелені в потилицю або груди.
"У селі Вікторівка на Чернігівщині, яке було в окупації 25 днів, рашисти тримали людей у підвалі як заручників - від літніх людей до новонароджених дітей. Аби набрати хоча б відро води, селян відправляли під конвоєм. Не давали жодних ліків навіть тим, чиє життя залежить від певних медикаментів. Людина хвора на астму - померла, її тіло поховали поряд у лісі", - зазначає Денісова.
Також вона повідомляє, що у Конотопському районі Сумської області на місцях колишніх стоянок ворога вже знайшли щонайменше трьох закатованих мирних українців.
Крім того, як інформує омбудсмен, через нелюдські умови життя та принесені окупантами інфекції, поширилася низка хвороб, серед яких – вітряна віспа.
"Катування та вбивства мирного населення є злочином проти людяності та військовим злочином відповідно до статей 7 та 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду, за які рашистів очікує Міжнародний військовий трибунал", - зауважила Денісова.
Вона також звертається до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти вчинення РФ воєнних злочинів і злочинів проти людяності та порушень прав людини в Україні.