У мене є список агентів російських спецслужб в Україні. Це відомі прізвища, - Грозєв

Група Bellingcat складає список російських агентів в Україні, але поки що не вирішила, як опублікувати ці дані.

Про це розповів болгарський журналіст, головний розслідувач міжнародної групи Bellingcat Христо Грозєв сказав в інтерв'ю Дмитрові Гордону, передає Цензор.НЕТ.

"Я знаю, що західні спецслужби у якийсь спосіб роздобули список агентів російських спецслужб і взагалі агентів впливу Росії на ключових постах в Україні. Вам про це щось відомо?" – спитав Гордон.



"Я чув цю інформацію, але списку не бачив, – відповів Грозєв. – Але для мене це не дуже дивно. Тим паче до початку війни збільшилися добровільні шпигунства на користь Заходу з російських джерел, тому що багато з них розуміли абсурдність цієї війни для Росії".



Він припустив, що західні спецслужби могли отримати список російських агентів в Україні "тими самими каналами, якими ЦРУ [США] та [британська зовнішня розвідка] MI6 отримували інформацію про майбутню війну".

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"Я цей список не бачив, але я знаю про інший список, який сам складаю на основі феесбешних та геерушних розслідувань. Зараз ми готуємо розслідування. Ми бачимо не всю картину, не всіх, кого вони курують і завербували, але бачимо підбірку, 20–30 людей і зрозуміло, які люди їм були потрібні. Вони взагалі [діяли] за повним діапазоном – від політиків, при цьому не тільки проросійського складу, а й націоналістичного і навіть соціал-демократичного, тобто по повній програмі, до журналістів, на жаль, блогерів тощо", – сказав Грозєв.



"Чи можна сказати, що у вас є певний список агентів російських спецслужб в Україні?" – спитав Гордон.



"Так, – відповів Грозєв. – Але я можу назвати лише тих, хто вже був звинувачений [у роботі на Росію], можу підтвердити, що вони були у цьому списку. Це [нардеп від "Опозиційної платформи – За життя", який утік з України] Тарас Козак. А щодо всіх інших... Ми думаємо, як їх описати в нашому розслідуванні, щоб таки не викликати якусь реакцію Лінча. Це ж теж недобре".



Розслідувач уточнив, що у цьому списку – "відомі прізвища", водночас людей, які входять до керівництва України, у ньому немає.



"Такі люди навряд чи були на кураторській нитці 5-го відділу [ФСБ РФ]. Якщо такі люди є (а я вважаю, що вони є), то їх курували на вищому рівні", – сказав Грозєв.