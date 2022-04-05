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Придушення проукраїнської опозиції під час війни наближає нас до Росії, - Єгор Соболєв про блокування "Прямого", "Еспрессо" та "5 каналу"

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Придушення проукраїнської опозиції під час війни наближає нас до Росії, - Єгор Соболєв про блокування "Прямого", "Еспрессо" та "5 каналу"
Колишній нардеп, який нині захищає Україну від російських окупантів, Єгор Соболєв заявив, що блокування телеканалів, підконтрольних Петру Порошенку, не сприяє перемозі і викликає питання в українських воїнів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуку.

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"Володимир Зеленський, ми б’ємося за Україну, де окрім усього, є свобода слова та медіа.

Відключення від ефіру телеканалів, які контролюються Петром Порошенком, ніяк не допомагає виграти війну за Незалежність. Навпаки, це породжує у частини суспільства, у тому числі воїнів, запитання чи Президент та Верховний головнокомандувач не займається політичною цензурою та послабленням опозиції під прикриттям війни. Ця опозиція загалом займає проукраїнську позицію, за неї проголосувало багато людей і ставитися до неї треба, як у нашого союзника Британії, а не як у нашого ворога Росії.

Якби Ви зараз наказали повернути телеканал Еспресо Телеканал, 5 канал та Телеканал "Прямий" до загальнонаціонального ефіру, це було б рішенням справжнього керівника вільної та демократичної України", - написав він.

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Топ коментарі

  • A San
    Вони вирубують ці канали,щоб підписувать ганебні документи з рашою ,і по всім каналам щоб говорили про перемогу зеленського
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    і щоб не нагадували що це Зе активно руйнував армію і ВПК перед війною, не провів мобілізацію, і проігнорував розвіддані початку війни від союзників. Через це втрати територій та масові жертви серед українців.
  • Олександр Полесов
    Операция Буратино продолжает работать, актер играет роль
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