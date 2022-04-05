Придушення проукраїнської опозиції під час війни наближає нас до Росії, - Єгор Соболєв про блокування "Прямого", "Еспрессо" та "5 каналу"
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуку.
"Володимир Зеленський, ми б’ємося за Україну, де окрім усього, є свобода слова та медіа.
Відключення від ефіру телеканалів, які контролюються Петром Порошенком, ніяк не допомагає виграти війну за Незалежність. Навпаки, це породжує у частини суспільства, у тому числі воїнів, запитання чи Президент та Верховний головнокомандувач не займається політичною цензурою та послабленням опозиції під прикриттям війни. Ця опозиція загалом займає проукраїнську позицію, за неї проголосувало багато людей і ставитися до неї треба, як у нашого союзника Британії, а не як у нашого ворога Росії.
Якби Ви зараз наказали повернути телеканал Еспресо Телеканал, 5 канал та Телеканал "Прямий" до загальнонаціонального ефіру, це було б рішенням справжнього керівника вільної та демократичної України", - написав він.