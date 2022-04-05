Ми виведемо на чисту воду "щурів" у будь-яких органах, - Венедіктова

За процесуального керівництва Спецпрокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону викрито та затримано керівника однієї з окружних прокуратур Миколаївщини за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, керівник окружної прокуратури, будучи прихильником "русского мира", систематично зливав ворогу відомості щодо кількості та місць утримання військовополонених збройних сил РФ. Також він повідомляв про результати обстрілів Миколаївщини, дані про загиблих військовослужбовців і цивільних та іншу інформацію, яка цікавила окупантів. В обмін на неї він сподівався продовжити працювати в органах прокуратури у разі російської окупації регіону.

"Нами зафіксовано, що цей, соромно сказати, прокурор виконував злочинні завдання представників держави-агресора. Він сподівався продовжити працювати в органах прокуратури у разі захоплення ворогом регіону, але забув, що за такі дії передбачено довічне позбавлення волі. Його діяльність вчасно вдалося зупинити та уникнути більш тяжких наслідків", - повідомила Ірина Венедіктова.

Читайте також: Самопроголошеного "мера" Бердянська Сауленка підозрюють в державній зраді

Викрито прокурора Спецпрокуратурою у військовій та оборонній сфері Південного регіону за сприяння керівника Миколаївської обласної прокуратури. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СБУ.

"Ми виведемо на чисту воду "щурів" у будь-яких органах. Ми про всіх вас знаємо. Тих, хто перефарбовується і перевзувається на льоту чекає вища міра покарання. "Русский мир" не врятує", - наголосила генеральна прокурорка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ізюмський депутат ОПЗЖ Фомичевський провів у місто російських окупантів, - представник міськради Стрельник. ВIДЕО