Швеція висилає трьох російських дипломатів

Міністерство закордонних справ Швеції ухвалило рішення про видворення з країни трьох російських дипломатів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

"Сьогодні МЗС вирішило видворити трьох російських дипломатів, чия робота у Швеції не відповідала Віденській конвенції", - заявила глава шведського відомства Анн Лінде.

Як повідомлялося, раніше сьогодні про висилку дипломатів РФ заявили у МЗС Данії (15) та Італії (30). Учора уряд Німеччини визнав 40 російських дипломатів "небажаними особами", у Франції - близько 30 дипломатів, діяльність яких суперечить інтересам безпеки країни. Всього за останні два тижні було видворено з країн ЄС понад 150 російських дипломатів.

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