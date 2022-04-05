Яндекс.Маркет на фоні масового мародерства росіян в Україні починає продаж "подержанных товаров": смартфонів, дитячих та спортивних речей

Російськи ретейлер "Яндекс.Маркет" почав продаж товарів, які були у використанні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, новину з російського пропагандистського ресурсу "Риа Новости" перепостив нардеп Гео Лерос.

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"Скотина, тепер зрозуміло чому гендиректор Яндекса звільнився 2 дні тому", - написав він.

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У коментарях люди припутсили, що ідеться передусім про речі, які російська армія награбувала в Україні.