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Зустріч Путіна та Зеленського можлива лише після погодження тексту мирної угоди, - Пєсков

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Зустріч Путіна та Зеленського можлива лише після погодження тексту мирної угоди, - Пєсков
Росія не виключає можливості проведення зустрічі президентів РФ та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського.

Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Тут для нас нічого не змінилося. Ми не виключаємо можливості зустрічі для нашого президента", - сказав Пєсков журналістам.

Так він прокоментував заяву Зеленського, що, можливо, цієї зустрічі не буде.

"Але ми ще раз повторюємо, що така зустріч можлива лише після того, як буде погоджено текст документа", - наголосив прессекретар президента РФ.

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Топ коментарі

  • Alex Alex 3b1a281f
    НЕ бійтеся...ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА! вагнергейт ніхто НЕ забув...видачу цемаха також... а розмінування перекопського перешийку на кордоні з Кримом, яке уможливило окупацію Азовського узбережжя та Геноцид в Маріуполі....взагалі має багато відкритих питань....

    треба уважно стежити за руками арахамій, єрмаків, шефірів, подоляків, татарових, партнових.....
    ЦЕ правда!

    ТІЛЬКИ ОДНА НАДІЯ: НА ЗСУ!!! та БОГА..... і УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД....
    та на прозріння 73% ... Люди...думай-ТЕ!

    і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ....
  • Robert Olsen
    Цього не буде. Хоче референдум в телефоні, я скажу свою відповідь наперед, і вона "ПОВНА КАПІТУЛЯЦІЯ ПАРАШИ",
  • Larissa Kora 56c14f78
    мацкавіти, ідіте в жопу
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