Зустріч Путіна та Зеленського можлива лише після погодження тексту мирної угоди, - Пєсков

Росія не виключає можливості проведення зустрічі президентів РФ та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського.

Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Тут для нас нічого не змінилося. Ми не виключаємо можливості зустрічі для нашого президента", - сказав Пєсков журналістам.

Так він прокоментував заяву Зеленського, що, можливо, цієї зустрічі не буде.

"Але ми ще раз повторюємо, що така зустріч можлива лише після того, як буде погоджено текст документа", - наголосив прессекретар президента РФ.

Також читайте: Зустріч Зеленського та Путіна з "високою ймовірністю" відбудеться у Туреччині, - Арахамія