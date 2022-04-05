Іспанія видворить 25 російських дипломатів

Уряд Іспанії видворить щонайменше 25 російських дипломатів і співробітників посольства РФ у Мадриді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Espanol.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес пояснив це тим, що дипломати РФ "несуть загрозу безпеці нашої країни, а також ситуацією", яка спостерігається в містах Буча і Маріуполь.

Раніше до такого кроку уряд Іспанії закликало українське посольство.

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"Нестерпні кадри розправи над мирним населенням у Бучі глибоко обурюють нас, воєнні злочини мають бути негайно розслідувані", – сказав Альбарес.

За його словами, дипломати мають покинути країну у "найближчі дні".

Як повідомлялося, останніми днями низка країн ЄС оголосили про видворення російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві. Раніше сьогодні про висилку дипломатів РФ заявили у МЗС Данії (15), Італії (30) та Швеції (3). Учора уряд Німеччини визнав 40 російських дипломатів "небажаними особами", у Франції - близько 30 дипломатів, діяльність яких суперечить інтересам безпеки країни. Всього за останні два тижні було видворено з країн ЄС понад 150 російських дипломатів.

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