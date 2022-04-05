Путіну ніхто не наважиться сказати зупинитися, радше організують переворот за його спиною, - Грозєв

Болгарський журналіст, головний розслідувач міжнародної групи Bellingcat Христо Грозєв вважає, що у РФ немає людей, які можуть закликати президента Володимира Путіна зупинитися та припинити воєнну агресію проти України.

Таку думку він висловив в інтерв'ю Дмитрові Гордону, передає Цензор.НЕТ.

"Хто може прийти до Путіна і сказати: "Досить, зупинися, треба змінювати тактику або йти"?" – запитав Гордон.



"Я не думаю, що хтось наважиться це зробити. Радше за його спиною вони організують [переворот]. Так, щоб не довелося з ним конфронтувати і говорити йому щось", – припустив Грозєв.

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Він вважає, що час, коли з Путіним можна було розмовляти і до чогось закликати, минув.



"Те, що було в Радянському Союзі, коли партійним керівникам казали: "Треба йти", [зараз нереально]. Думаю, ми пройшли цей період. Якщо буде зміна влади, то, найімовірніше, вона буде силовою", – сказав журналіст.



Грозєв також повідомив, що єдина людина в оточенні Путіна, якій він довіряє, – це голова правління російської нафтогазової компанії "Роснефть" Ігор Сєчин. До решти, за інформацією журналіста, президент РФ може лише дослухатися.

"За нашими розвідданими, він довіряє тільки Сєчину. Сєчин єдиний може йому сказати, що він думає. Усі інші... Він навряд чи їм довіряє", – сказав Грозєв.



Наприклад, за інформацією журналіста, Путін може прислухатися до "військових порад" міністра оборони РФ Сергія Шойгу, "але довіряти йому – навряд чи".



Грозєв вважає: що довше триватиме війна в Україні і що більше росіяни відчуватимуть її наслідки, то менше в оточенні Путіна буде людей, до яких він дослухається.

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"Думаю, що складнішою буде соціальна ситуація в Росії через воєнну ситуацію (а це тільки будемо бачити, зараз тільки пік адреналіну, він мине, і за місяць ми побачимо реальну соціальну напругу), він буде все меншій кількості людей довіряти і все більше чисток буде [проводити]", – спрогнозував журналіст.



Він вважає, що ситуація буде схожою на часи радянського диктатора Йосипа Сталіна та німецького диктатора Адольфа Гітлера.