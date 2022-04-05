Розвідка оприлюднила список військових з Нижнього Новгорода, які скоювали воєнні злочини на Київщині

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список російських військових з 96-ї окремої розвідувальної бригади першої танкової армії з Нижнього Новгорода, які скоювали воєнні злочини проти мирного населення у Київській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це ГУР повідомляє у Телеграмі.

"Кожен українець повинен знати їхні імена! ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 96 окремої розвідувальної бригади 1 танкової армії Західного військового округу (в/ч 52634) м. Нижній Новгород, що скоюють воєнні злочини проти народу України в Київській області", - йдеться в повідомленні.

У ГУР МОУ наголосили, що всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.

Переглянути список можна за посиланням.

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