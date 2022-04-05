6-річний хлопчик на могилі мами, похованої у дворі будинку на Київщині. ФОТО ДНЯ

У мережі продовжують публікувати фото наслідків злочинів російських окупантів у Київській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фото оприлюднила журналістка Тетяна Даниленко.

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"Київська обл. 6-річний хлопчик на могилі мами, похованої у дворі будинку. Кожне з таких фото могло б зупинити війну. Якби Росію можна було зупинити в інший спосіб, окрім воєнної поразки і економічного краху", - написала вона.

Автор фото: AP Photo / Rodrigo Abd