6-річний хлопчик на могилі мами, похованої у дворі будинку на Київщині. ФОТО ДНЯ
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У мережі продовжують публікувати фото наслідків злочинів російських окупантів у Київській області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фото оприлюднила журналістка Тетяна Даниленко.
"Київська обл. 6-річний хлопчик на могилі мами, похованої у дворі будинку. Кожне з таких фото могло б зупинити війну. Якби Росію можна було зупинити в інший спосіб, окрім воєнної поразки і економічного краху", - написала вона.
Автор фото: AP Photo / Rodrigo Abd