Новини • Агресія Росії проти України, Війна

6-річний хлопчик на могилі мами, похованої у дворі будинку на Київщині. ФОТО ДНЯ

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У мережі продовжують публікувати фото наслідків злочинів російських окупантів у Київській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фото оприлюднила журналістка Тетяна Даниленко.

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"Київська обл. 6-річний хлопчик на могилі мами, похованої у дворі будинку. Кожне з таких фото могло б зупинити війну. Якби Росію можна було зупинити в інший спосіб, окрім воєнної поразки і економічного краху", - написала вона.

6-річний хлопчик на могилі мами, похованої у дворі будинку на Київщині 01

Автор фото: AP Photo / Rodrigo Abd

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Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Переговорна група арахамії-чалого-подоляка вважає, що вбивці мами цієї дитини можуть бути гарантом безпеки для тих, кого вони поки що не вбили.
  • Ksenia VB
    А потім оцей хлопчик муситиме воювати за Україну знову.
  • Ksenia VB
    Зайва толерантність до ворога призводить до смертей близьких людей.
    Це правда, яку має пам'ятати кожний.
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