Вандали у Будапешті розмалювали написами виставку про війну в Україні

Виставку "Російсько-українська війна зблизька", відкриту у Будапешті тиждень тому, у ніч виборів невідомі розмалювали написами угорською мовою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда з посиланням на угорські ЗМІ, серед яких Аzonnali, 24.hu.

За їхньою інформацією, стенди зі світлинами розмалювали увечері або в ніч виборів.

"Посольство України в Угорщині глибоко шоковане пошкодженням фотовиставки "Російсько-українська війна зблизька", яка була відкрита 29 березня на площі Ж.Моріца. Ми тим більше вражені, що це пошкодження, за інформацією угорських ЗМІ, відбулося в ніч на 4 квітня – тобто вже після того, як увесь світ мав змогу побачити всі ті жахіття, які залишили після себе російські окупанти у звільнених від них Бучі, Ірпені та Гостомелі", - відреагувала пані посол України в Угорщині Любов Непоп.

Як пише Azonnali, відкриття виставки минуло також не дуже спокійно, декілька хуліганів під час офіційних промов викрикували проросійські гасла.

24.hu зазначає, що в головному відділку поліції Будапешта їм заявили, що не знають про випадок. Районний відділок відкрив провадження за фактом вандалізму після повідомлень у пресі.