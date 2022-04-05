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Вандали у Будапешті розмалювали написами виставку про війну в Україні

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Вандали у Будапешті розмалювали написами виставку про війну в Україні
Виставку "Російсько-українська війна зблизька", відкриту у Будапешті тиждень тому, у ніч виборів невідомі розмалювали написами угорською мовою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда з посиланням на угорські ЗМІ, серед яких Аzonnali, 24.hu.

За їхньою інформацією, стенди зі світлинами розмалювали увечері або в ніч виборів.

Вандали у Будапешті розмалювали написами виставку про війну в Україні 01

"Посольство України в Угорщині глибоко шоковане пошкодженням фотовиставки "Російсько-українська війна зблизька", яка була відкрита 29 березня на площі Ж.Моріца. Ми тим більше вражені, що це пошкодження, за інформацією угорських ЗМІ, відбулося в ніч на 4 квітня – тобто вже після того, як увесь світ мав змогу побачити всі ті жахіття, які залишили після себе російські окупанти у звільнених від них Бучі, Ірпені та Гостомелі", - відреагувала пані посол України в Угорщині Любов Непоп.

Вандали у Будапешті розмалювали написами виставку про війну в Україні 02

Як пише Azonnali, відкриття виставки минуло також не дуже спокійно, декілька хуліганів під час офіційних промов викрикували проросійські гасла.

24.hu зазначає, що в головному відділку поліції Будапешта їм заявили, що не знають про випадок. Районний відділок відкрив провадження за фактом вандалізму після повідомлень у пресі.

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Топ коментарі

  • Болунгарвік Віталій
    ї--чі мадяри- гнати цих псів з єс та нато- не хай валять в таежний союз до путіна-
  • Cennadiy
    Когда я служил в Венгрии в 89-м году они орали - уходите советские оккупанты, мы помним 56-й год. Видать памяталка сломалась.
  • Super Gut
    У другій світовій війні, мадяри воювали на стороні фашистів, у третій світовій вони також на стороні фашистів. Особисто мене це не дивує.
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