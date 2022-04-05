Від співпраці з Росією відмовилися її адвокати у Міжнародному суді ООН

Адвокати Росії у Міжнародному суді ООН відмовилися від подальшої співпраці з нею, зокрема й у справах проти РФ, які розпочала Україна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова у фейсбуці.

"Неможливо представляти на майданчиках, присвячених застосуванню права, державу, яка так цинічно його зневажає", – написав науковець світового масштабу, професор міжнародного права Паризького університету Алан Пелле, який до 24 лютого 2022 року був адвокатом Росії у Міжнародному суді ООН.

За словами Джапарової, у своєму відкритому листі "російським друзям" професор Пелле заявив, що "смертоносна атака Росії … розтоптала" принципи міжнародного права, які визнаються усім цивілізованим співтовариством.

"Росія стала токсичною навіть для тих, хто попри все після 2014 року продовжував працювати на неї", - наголосила Джапарова.

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