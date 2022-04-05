Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Від співпраці з Росією відмовилися її адвокати у Міжнародному суді ООН

24 72434
Від співпраці з Росією відмовилися її адвокати у Міжнародному суді ООН
Адвокати Росії у Міжнародному суді ООН відмовилися від подальшої співпраці з нею, зокрема й у справах проти РФ, які розпочала Україна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова у фейсбуці.

"Неможливо представляти на майданчиках, присвячених застосуванню права, державу, яка так цинічно його зневажає", – написав науковець світового масштабу, професор міжнародного права Паризького університету Алан Пелле, який до 24 лютого 2022 року був адвокатом Росії у Міжнародному суді ООН.

За словами Джапарової, у своєму відкритому листі "російським друзям" професор Пелле заявив, що "смертоносна атака Росії … розтоптала" принципи міжнародного права, які визнаються усім цивілізованим співтовариством.

"Росія стала токсичною навіть для тих, хто попри все після 2014 року продовжував працювати на неї", - наголосила Джапарова.

Також читайте: Україна подала позов до суду ООН проти Росії як держави, а не її політичної верхівки. Кожний громадянин РФ має відчувати свою відповідальність за злочини, - Джапарова

Підтримати Цензор.НЕТ 

Топ коментарі

  • хрен
    навіть адвлкати що захищали таких нелюдів як гітлеровська камарілья -------і то відмовились
    касабія- ісчадье ада
  • Катерина b65b6460
    Молодці!
  • SerjUA
    Арахамія та Єрмак "прикриють" тил рашки...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини