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Кількість жертв серед мирного населення Бучі значно більша: почали знаходити закатованих у дворах та будинках. ВІДЕО+ФОТО 18+

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У Бучі почали знаходити трупи вбитих і закатованих росіянами українців у дворах та будинках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив екснардеп Єгор Фірсов.

Кількість жертв серед мирного населення Бучі значно більша: почали знаходити закатованих у дворах та будинках 01

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"Погані новини з Бучі. Насправді кількість жертв серед мирного населення значно більша.

Сьогодні ми знайшли тіла вбитих цивілних людей у будинках і у дворах. Якщо тіла на вулиці були помітні одразу, то інших вбитих треба розшукувати, і скільки їх наразі невідомо.

Це дуже важко для психіки. Йдеш по вилиці - лає собака, вітер рухає хвіртку, двері у будинку відкриті.

Ти думаєш, що зараз вийдуть люди ти привітаєшся з ними, спитаєш "як ви тут?". Заходиш у двір… і бачиш тіла вбитих. Розумієш, що скоріше за все, я перший хто їх знайшов", - написав він.

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Руське хороше тільки кожен 200 тий
  • Andy S 89bd7d80
    Хорошего русского не видно в тепловизор.
  • Катерина b65b6460
    А ця тварюка Зеленський хоче в окупації ще більше людей залишити!!!! Пів країни ніяк не задіяний у війні, а могли б і хочемо! Добровольці можуть залишатися 'в обороні', а кадрові досвідчені війська 'в наступ'!!
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