Харків добре озброєний та підготовлений до оборони, - Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов закликав містян не панікувати з приводу інформації про можливий штурм окупантів: місто добре озброєне та підготовлене до оборони.

Про це Терехов повідомив у зверненні до містян, опублікованому у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Я знаю, що ви зараз відчуваєте, я знаю, яку безсонну ніч ви пережили, коли дізналися із засобів масової інформації, що російські загарбники можуть спробувати взяти наше місто Харків. З цього приводу хочу сказати таке: Харків 24 лютого та Харків 5 квітня – це два різні міста з погляду обороноздатності. Харків – добре озброєне і добре підготовлене до оборони місто", - сказав Терехов.

Він послався на думку радника глави Офісу Президента Олексія Арестовича, який вважає, що взяти Харків для ворога – завдання, яке не можна вирішити.

Терехов також зазначив, що спочатку російські окупаційні війська готувалися за три дні взяти всю Україну. Але за цей час вони відступили від Києва, Житомира, Сум та Чернігова. Наші війська визволили багато населених пунктів країни.

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Мер вважає, що вороги намагаються посіяти паніку та деморалізувати мешканців міста, але харків'яни не дадуть їм такої можливості. Оскільки мешканці Харкова завжди славилися своїм духом та стрижнем. Тому закликав усіх городян продемонструвати "наш дух, нашу незламну волю та витримку".

Він упевнений, що військові та територіальна оборона захистять Харків.

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