Українські військові збили дві ворожі ракети на півночі Полтавщини, - глава ОВА Лунін

На півночі Полтавської області українська армія збила дві ворожі ракети, уламки від якої пошкодили лінії електропередач.

Про це у Телеграмі повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, передає Цензор.НЕТ.

"На півночі Полтавщини наша армія збила дві ворожі ракети. Уламками пошкодило лінії електропередачі, тому в пʼяти селах поки що немає світла, а також в одному частково", - написав Лунін.

Він зазначив, що ремонтники вже виїхали на місце події, до кінця дня електропостачання планують відновити.

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