5-й пакет санкцій проти РФ включатиме вугільне ембарго, закриття портів ЄС та низку обмежень, - фон дер Ляєн

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розкрила вміст п'ятого пакета санкцій проти Росії. За її словами, вони включають в себе закриття портів для російських суден, вугільне ембарго і ще низку обмежень.

Про це вона заявила сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія веде жорстоку, нещадну війну, в тому числі і проти мирного населення України. Нам потрібно підтримувати максимальний тиск в цей критичний момент. Тому сьогодні ми пропонуємо п'ятий пакет санкцій", - сказала вона.

За її словами, ЄС заборонить експорт до Росії напівпровідників, машин та транспортного обладнання на суму 10 млрд євро.

Також, як додала глава Єврокомісії, російським компаніям буде заборонено брати участь у держзакупівлях ЄС. Брюссель заборонить транзакції із чотирма банками Росії, включаючи ВТБ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС вже завтра може ухвалити новий пакет санкцій проти РФ, - держсекретар МЗС Франції Бон

Крім того, ЄС заборонить російським судам заходити до портів Євросоюзу. Також запроваджується заборона на імпорт вугілля з Росії на суму 4 млрд євро на рік. Йдеться також про заборону на в'їзд до ЄС для російських та білоруських автомобільних перевізників.

Брифін фон дер Ляєн закінчила словами "Слава Україні!".