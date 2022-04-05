В Естонії пропонують закрити консульства РФ у двох містах, але посла не висилати
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.
"Спершу треба спитати себе, що ми хочемо досягти цими кроками. Так, це досить гучно як символічний крок, але чи змінить це поведінку РФ?", - зауважив Міхельсон на запитання щодо потенційного пониження рівня дипломатичних відносин.
На його думку, МЗС варто розглянути закриття консульств РФ в Нарві і Тарту, щоб зменшити дипломатичну присутність Росії - що скоріш за все потягне за собою закриття консульств Естонії у Пскові та Санкт-Петербурзі.
Міхельсон додав, що агресія РФ проти України ще не досягла кульмінації і союзникам варто сфокусуватися на трьох напрямках роботи - серйозна допомога Україні зброєю, посилення санкцій і зміцнення безпеки балтійських держав.
"Нашою головною метою має бути стратегічна поразка Росії у цій війні проти України. Ми можемо досягти цього не як окремі держави, а спільно із західними союзниками. Переконаний, що наші дипломати зараз працюють і координують подальші кроки, щоб тиснути на Росію найбільш ефективно", - зазначив Міхельсон.
Як повідомлялося, останніми днями низка країн ЄС оголосили про видворення російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві. Раніше сьогодні про висилку дипломатів РФ заявили у МЗС Данії (15), Італії (30), Іспанії (25) та Швеції (3). Учора уряд Німеччини визнав 40 російських дипломатів "небажаними особами", у Франції - близько 30 дипломатів, діяльність яких суперечить інтересам безпеки країни. Всього за останні два тижні було видворено з країн ЄС понад 150 російських дипломатів.