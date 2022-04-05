В Естонії пропонують закрити консульства РФ у двох містах, але посла не висилати

Голова комітету із закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхельсон вважає, що Естонії не варто висилати російського посла, але можна закрити два консульства РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"Спершу треба спитати себе, що ми хочемо досягти цими кроками. Так, це досить гучно як символічний крок, але чи змінить це поведінку РФ?", - зауважив Міхельсон на запитання щодо потенційного пониження рівня дипломатичних відносин.

На його думку, МЗС варто розглянути закриття консульств РФ в Нарві і Тарту, щоб зменшити дипломатичну присутність Росії - що скоріш за все потягне за собою закриття консульств Естонії у Пскові та Санкт-Петербурзі.

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Міхельсон додав, що агресія РФ проти України ще не досягла кульмінації і союзникам варто сфокусуватися на трьох напрямках роботи - серйозна допомога Україні зброєю, посилення санкцій і зміцнення безпеки балтійських держав.

"Нашою головною метою має бути стратегічна поразка Росії у цій війні проти України. Ми можемо досягти цього не як окремі держави, а спільно із західними союзниками. Переконаний, що наші дипломати зараз працюють і координують подальші кроки, щоб тиснути на Росію найбільш ефективно", - зазначив Міхельсон.

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Як повідомлялося, останніми днями низка країн ЄС оголосили про видворення російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві. Раніше сьогодні про висилку дипломатів РФ заявили у МЗС Данії (15), Італії (30), Іспанії (25) та Швеції (3). Учора уряд Німеччини визнав 40 російських дипломатів "небажаними особами", у Франції - близько 30 дипломатів, діяльність яких суперечить інтересам безпеки країни. Всього за останні два тижні було видворено з країн ЄС понад 150 російських дипломатів.