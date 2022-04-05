У посольства Росії в Ірландії закінчується дизпаливо для гарячого водопостачання та опалення, бо жодна фірма не хоче з ним співпрацювати, - ЗМІ
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У посольстві Росії в Ірландії закінчується паливо для опалення та гарячого водопостачання, тому що ірландські нафтові компанії відмовляються його постачати.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланям на The Irish Mirror.
За даними видання, ситуація змусила російських дипломатів написати листа в МЗС з проханням до уряду втрутитися, доки паливо не закінчилося.
У листі, з яким ознайомилася газета Irish Mirror, Росія просить Міністерство закордонних справ "втрутитися в цю явно дискримінаційну справу".
"Посольство має труднощі, тому що ніхто не хоче вести з ними справи у зв'язку з тим, що відбувається в Україні. У них проблеми не лише з деякими нафтовими компаніями, а й з банками та багатьма іншими підприємствами", — сказало джерело.