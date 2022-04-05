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У посольства Росії в Ірландії закінчується дизпаливо для гарячого водопостачання та опалення, бо жодна фірма не хоче з ним співпрацювати, - ЗМІ

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У посольства Росії в Ірландії закінчується дизпаливо для гарячого водопостачання та опалення, бо жодна фірма не хоче з ним співпрацювати, - ЗМІ
У посольстві Росії в Ірландії закінчується паливо для опалення та гарячого водопостачання, тому що ірландські нафтові компанії відмовляються його постачати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланям на The Irish Mirror.

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За даними видання, ситуація змусила російських дипломатів написати листа в МЗС з проханням до уряду втрутитися, доки паливо не закінчилося.

У листі, з яким ознайомилася газета Irish Mirror, Росія просить Міністерство закордонних справ "втрутитися в цю явно дискримінаційну справу".

"Посольство має труднощі, тому що ніхто не хоче вести з ними справи у зв'язку з тим, що відбувається в Україні. У них проблеми не лише з деякими нафтовими компаніями, а й з банками та багатьма іншими підприємствами", — сказало джерело.

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Топ коментарі

  • Sony Z
    Так вот кто замёрзнет))
  • Поднипровский УКРАИНЕЦ
    Касапам пофиг, они до пор сих всей страной срать на улицу бегают.
  • Враг рода человеческого 666
    И канализацию козломордым перекрыть, пусть срут в яму во дворе при входе в посольство
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