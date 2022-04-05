Новини • Війна

Декількох російських дипломатів видворять із постпредства РФ при ЄС, - Боррель

2 53115
Декількох російських дипломатів видворять із постпредства РФ при ЄС, - Боррель
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив у вівторок, що прийняв рішення видворити певну кількість дипломатів із постпредства Росії при ЄС.

Про це він зазначив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я прийняв рішення визнати персонами нон грата кількох співробітників постпредства РФ при ЄС за участь у діяльності, що суперечить їхньому дипломатичному статусу", - заявив Боррель.

Раніше цього тижня деякі європейські країни також оголосили про висилку дипломатів РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іспанія видворить 25 російських дипломатів

Підтримати Цензор.НЕТ 

Топ коментарі

  • Paul Foxen
    против статуй зданий и безоружных людей эти обосраные смелые, и против памятников АТОшников на кладбище, а как его ссаный самолёт собьют или в плен взяли - так, ойойойой Женевская Конвенция, ойойой, сделайте телевизор погромче
  • Olga Ev
    декількох??? якиц сміливий крок
  • Aks World
    Вот это санкции, хуйло уже спешно начал выводить войска и спрашивает счёт для репараций
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини