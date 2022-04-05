Столтенберг про звірства військ РФ у Бучі: Маємо докази, що ці вбивства відбулися в період окупації
Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми бачили звірства в Бучі та інших містах в Україні. Ці звірства відбулися в той період, коли Росія контролювала ці території, тому вони несуть відповідальність. По-друге, у нас є інформація з багатьох різних джерел, а також із відкритих джерел, медіа, комерційних супутників, і всі вони засвідчують те саме - що були скоєні жахливі звірства в різних місцях в Україні і що це сталося в період, коли Росія контролювала ці території", - сказав Столтенберг на пресконференції у Брюсселі у вівторок у напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.
Генсек висловив побоювання, що з'явиться ще більше прикладів убивств мирних жителів, звірств, які є воєнними злочинами.
Столтенберг заявив, що це війна президента РФ Путіна, і він несе за неї повну відповідальність.
"Він розпочав цю війну на власний вибір, і він несе відповідальність за звірства, жертви, всі наслідки війни, які відбуваються щодня в Україні", - повідомив він.