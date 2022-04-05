Латвія закриває 2 російських генконсульства та видворяє їхніх співробітників

Через злочини військ РФ в Україні Латвія переглядає дипломатичні відносини з РФ.

Про це повідомив у фейсбуці голови Міністерства закордонних справ Едгарс Рінкевичс, інформує Цензор.НЕТ.

"Беручи до уваги звірства, здійснені російськими збройними силами в Україні, Латвія вирішила закрити генеральні консульства Росії в Даугавпілсі та Лієпаї та видворити 13 російських дипломатів та співробітників", - зазначив Рінкевичс.

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