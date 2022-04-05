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20-річний окупант із Владивостока Ткач, який вбивав людей у Бучі, обіцяє продовжити "резать головы" українців. ФОТО

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Російський окупант із Владивостока 20-річний Михайло Ткач, який вбивав українців у Бучі, загрожує повернутися до нашої країни та продовжити "резать голові" мирних громадян.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, інформує Цензор.НЕТ.

20-річний окупант із Владивостока Ткач, який вбивав людей у Бучі, обіцяє продовжити резать головы українців 01

Українці знайшли сторінку Ткача у соцмережах та почали писати йому, що він кат та окупант. У відповідях росіянин не лише не заперечує своїх злочинів, а й відкрито загрожує повторити свої звірства.

20-річний окупант із Владивостока Ткач, який вбивав людей у Бучі, обіцяє продовжити резать головы українців 02

Також дивіться: "Мы - русские, мы пришли вас освобождать!", - сказали вони, а потім роздягли мого чоловіка, вивели на вулицю, поставили на коліна і вистрілили в голову", - свідчення мешканки Бучі Абрамової. ВIДЕО


20-річний окупант із Владивостока Ткач, який вбивав людей у Бучі, обіцяє продовжити резать головы українців 03

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Савсєм рєбьонок, як казав Зеленський.
    Нагналі дєтєй...
  • Anatoliy A 006b9dda
    Прощай миша.Жил ты говном и подохнешь говном. В аду уже ждут тебя черти
  • Garry Grant
    Если этому существу крупно повезёт и оно окажется в плену ВСУ, то надо обращаться с ним гуманно. А то люська расстроится.
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