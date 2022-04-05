20-річний окупант із Владивостока Ткач, який вбивав людей у Бучі, обіцяє продовжити "резать головы" українців. ФОТО

Російський окупант із Владивостока 20-річний Михайло Ткач, який вбивав українців у Бучі, загрожує повернутися до нашої країни та продовжити "резать голові" мирних громадян.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, інформує Цензор.НЕТ.

Українці знайшли сторінку Ткача у соцмережах та почали писати йому, що він кат та окупант. У відповідях росіянин не лише не заперечує своїх злочинів, а й відкрито загрожує повторити свої звірства.

Також дивіться: "Мы - русские, мы пришли вас освобождать!", - сказали вони, а потім роздягли мого чоловіка, вивели на вулицю, поставили на коліна і вистрілили в голову", - свідчення мешканки Бучі Абрамової. ВIДЕО



