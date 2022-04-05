Представники російської політики, бізнесу та пропагандисти потраплять під нові санкції ЄС, - Боррель
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Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, оголошуючи про пропозиції до п'ятого санкційного пакету проти РФ у зв'язку з її агресією проти України, повідомив, що до додаткових індивідуальних списків увійдуть представники російської політики, бізнесу, а також ті, хто "займається пропагандистською діяльністю".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми також розширюємо санкційні списки: додаємо десятки людей із політики, бізнесу і тих, що займаються пропагандистською діяльністю, й більше суб'єктів із фінансового, військово-промислового і транспортного секторів", - заявив у вівторок високий представник ЄС із закордонних справ.
Він заявив, що нові санкції спрямовані не проти російського народу, а проти політичних та економічних еліт, які підтримують війну РФ в Україні.
Мета цих санкцій, пояснюється в заяві Борреля, оприлюдненій у Брюсселі, зупинити війну в Україні.