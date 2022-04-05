Прохання до мешканців, що виїхали, не повертатись у Чернігів до відновлення комунікацій у місті, - ОВА

Керівник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус закликав мешканців Чернігова и прилеглих населених пунктів не повертатись поки до своїх домівок. Зруйнована інфраструктура міста поки не готова забезпечувати життя великої кількості людей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал посадовця.

"Шановні мешканці Чернігівщини, особливо чернігівці та мешканці населених пунктів поруч! Зараз ми дивимося на той трафік, який є, бачимо щире бажання мешканців Чернігова повернутися до своїх домівок. Є багато запитів, дзвінків, повідомлень щодо повернення. Не треба цього зараз робити. Чернігів ми відбудуємо, але на це треба час. Зараз є велика проблема з комунікаціями міста, які на багатьох ділянках міста знищені. Чим менше ресурсів зараз споживатиме Чернігів, тим швидше ми його відновимо", - сказав у своєму зверненні Чаус.

Очільник ОВА закликав дочекатись відновлення комунікацій у місті.

"Коли комунікації будуть відновлегі і буде можливість повернутися, ми обов'язково про це скажемо. Питання щодо того, що ми їдемо відбудовувати, ми відбудуємо усі разом, та давайте розпочнемо з комунікацій. Їх є кому відновлювати, є відповідні служби, і, дай Боже, вони це зроблять відносно швидко наскільки це можливо у цих умовах", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чернігів зруйновано на 70%, - мер Атрошенко