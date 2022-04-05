НАТО надасть Україні зброю: наступ військ РФ на Донбасі може відбутися за кілька тижнів, - Столтенберг

НАТО надасть Україні зброю для захисту від нового наступу російської армії, який очікується за кілька тижнів.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції 5 квітня в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на zn.ua .

Він наголосив, що Альянс надаватиме Україні обладнання, що дасть змогу ефективно стримувати наступ російських сил.

Рішення щодо надання зброї для захисту Столтенберг пояснив даними розвідки та спостереження, які підтверджують, що російські війська проводять перегрупування, поповнення особового складу та забезпечення своїх підрозділів та техніки ресурсами для нового масштабного наступу на Донбасі який може відбутися вже за кілька тижнів.

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"Ми бачимо значне переміщення російських військ з Києва для перегрупування, переозброєння та постачання та перемикання їхнього фокуса на схід.Найближчими тижнями чекаємо подальшого російського поштовху на сході та півдні України, щоб спробувати захопити весь Донбас і створити сухопутний міст в окупований Крим", - заявив Столтенберг.

За словами генсека, системи озброєння, які НАТО та країни-союзниці вже надали Україні, довели свою ефективність на озброєнні української армії.

Він наголосив, що такого за жорстокістю масштабу війни Європа не бачила з часів Другої світової війни.

"Те, що ми зараз бачимо, - це жорстокість у масштабах війни, яких ми не бачили в Європі з часів Другої світової. І це надзвичайно серйозно. Це жахливо і, звісно, ​​завдає страждань українському народові. Але це також небезпечно для всіх нас", - зазначив Столтенберг.

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Він також зазначив, що НАТО бачить характер війни, неповагу Путіна до верховенства закону, міжнародних правил, а також неповагу до основних прав людини.