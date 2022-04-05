Російським окупантам злили інформацію про херсонських активістів та учасників АТО. Понад сто людей зараз викрадено, - мер Колихаєв

У Херсоні російським військовослужбовцям злили інформацію про місцевих активістів, а також українських захисників, які були на Донбасі.

Про це розповів міський голова Херсона Ігор Колихаєв в інтерв'ю "Українській правді", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Також їм "доброзичливці" повністю злили базу даних на всіх активістів, які знаходилися в місті. У них опинилися особові справи на кожного мого профільного заступника, інформація умовно від родоводу дружини до клички любого песика. Те саме стосується тероборони і херсонських учасників бойових дій, які були в Донецьку та Луганську, дані про те, де вони живуть і чим володіють", - сказав міський голова.

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За його словами, наразі понад сто людей викрадені: "Наразі повністю тут знаходиться Росгвардія, ФСБ, які "обробляють" активістів, "працюють" щодо АТОшників. Вони знають про всіх від початку до кінця. І тому я не можу зрозуміти, як саме знищувалися бази даних при відході з міста СБУ та поліції. Тобто можна показово спалювати особисті справи, але залишити при цьому серверні диски. Понад сто людей зараз викрадено. Серед них – активісти, колишні військовослужбовці, іноземці, журналісти. Декого випустили з полону, когось досі утримують. Не знаю, де саме".

"Людей б'ють, намагаючись ламати психологічно. До інших, як кажуть, побої не застосовують, але намагаються схилити на свій бік. Він припустив, що частину людей вони "притримують" під майбутній обмін на своїх військовополонених", - наголошує Колихаєв.