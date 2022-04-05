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Керівництво РФ вважає себе колонізаторами. Вони хочуть перетворити українців на мовчазних рабів, - Зеленський

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Керівництво РФ вважає себе колонізаторами. Вони хочуть перетворити українців на мовчазних рабів, - Зеленський
Керівництво РФ вважає себе колонізаторами.

Про це президент України Володимир Зеленський зазначив під час виступу у Радбезі ООН, інформує Цензор.НЕТ.

"Для чого Росія прийшла в Україну: Керівництво РФ вважає себе колонізаторами, як у давні часи. Їм потрібне наше багатство і наші люди, вони вже депортували на свою територію десятки тисяч наших громадян, РФ викрала тисячі дітей і продовжує це робити. Росія хоче перетворити українців на мовчазних рабів. Російські військові відверто, відкрито грабують наші міста і села. Це мародерство найвищого масштабу! Вони крадуть все, від продовольства до золотих сережок, які просто виривають з кров'ю", - зазначив глава держави. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський в Радбезі ООН: Де ця безпека, яку має гарантувати Радбез? Де той мир, заради якого створювалася ООН?

Топ коментарі

  • Павлик морозов ad28c691
    Я не пойму Зеленского,набор его заявлений противоречат друг другу
  • jklpqrs
    Читать нужно не только сценарии от шефира, но и книжки по истории. Там это все есть.
  • НБ
    Він "по відосіках" - який текст підсунули те й читає. Найгірше це коли він починає нести "отсєбятіну"...
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