Росія перетворює право вето в Радбезі ООН на право смерті. Потрібно негайно примушувати агресора до миру, - Зеленський
Про це президент України Володимир Зеленський зазначив під час виступу у Радбезі ООН, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми маємо справу з країною, яка перетворює право вето в Раді безпеки ООН на право смерті. Яка підриває всю архітектуру глобальної безпеки, яка дозволяє злу бути безкарним і поширюватися світом, знищуючи все, що тільки може працювати на мир і безпеку", - зазначив він.
"Якщо це продовжиться, то кожна з держав зможе розраховувати тільки на силу зброї, щоб гарантувати собі безпеку, а не на силу права, не на міжнародні інституції. ООН можна буде просто закрити", - зауважив Зеленський, звернувшись до представників ООН із питанням, що готові вони до закриття інституції.
"Якщо ні, то діяти треба просто зараз. Потрібно негайно повертати силу в статут ООН, потрібно негайно реформувати систему ООН таким чином, щоб право вето не було правом смерті. Потрібно негайно примушувати агресора до миру!", - додав глава нашої держави.