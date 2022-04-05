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Росія перетворює право вето в Радбезі ООН на право смерті. Потрібно негайно примушувати агресора до миру, - Зеленський

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Росія перетворює право вето в Радбезі ООН на право смерті. Потрібно негайно примушувати агресора до миру, - Зеленський
Світ мовчки спостерігав за злочинними діями РФ проти Грузії, Молдови та України, чим розв'язав їй руки для подальшої агресії проти нашої держави.

Про це президент України Володимир Зеленський зазначив під час виступу у Радбезі ООН, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми маємо справу з країною, яка перетворює право вето в Раді безпеки ООН на право смерті. Яка підриває всю архітектуру глобальної безпеки, яка дозволяє злу бути безкарним і поширюватися світом, знищуючи все, що тільки може працювати на мир і безпеку", - зазначив він.

"Якщо це продовжиться, то кожна з держав зможе розраховувати тільки на силу зброї, щоб гарантувати собі безпеку, а не на силу права, не на міжнародні інституції. ООН можна буде просто закрити", - зауважив Зеленський, звернувшись до представників ООН із питанням, що готові вони до закриття інституції.

"Якщо ні, то діяти треба просто зараз. Потрібно негайно повертати силу в статут ООН, потрібно негайно реформувати систему ООН таким чином, щоб право вето не було правом смерті. Потрібно негайно примушувати агресора до миру!", - додав глава нашої держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський в Радбезі ООН: Де ця безпека, яку має гарантувати Радбез? Де той мир, заради якого створювалася ООН?

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Топ коментарі

  • Алексей Рябов 1b2bb5d9
    Жалко, что Сирию и Чечню не упомянул. А также кацапсие подвиги в сбивании гражданских самолётов, взрыванием складов и отравлений опасными веществами людей.
  • morbius2014
    Треба реформа ООН. Як тільки одна з країн. що мають право вето. проводить агресивні дії. то ця країна має тимчасово втрачати це право.






  • Raisa Lenfer
    До стенки, а не до мира.!!!
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