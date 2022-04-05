Заступник генсека ООН Гріффітс відвідає Україну 6-7 квітня
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Завтра я планую відвідати Україну, провести дискусії з вищим керівництвом українського уряду в Києві в четвер за тими самими темами та іншими, які вони безсумнівно представлять мені, а також, щоб на власні очі побачити гуманітарне реагування", - сказав Гріффітс на засіданні Ради безпеки щодо ситуації в Україні у Нью-Йорку у вівторок.
Гріффітс розповів, що у понеділок відвідав РФ, де на зустрічах із високопосадовцями обговорив можливості гуманітарного припинення вогню, питання гуманітарних конвоїв, безпечних коридорів.
"Мої колеги в Москві отримали ці пропозиції, запевнили мене в їх намірі уважно вивчити ці ідеї, які я їм передав. Ми погодилися залишатися в тісному контакті. Я вийшов із цих зустрічей, розуміючи, що перед нами дуже довга дорога, але її треба пройти і ми пройдемо її", - наголосив Гріффітс.