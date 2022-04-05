Роскомнагляд звинувачує Вікіпедію в "інформаційних атаках" і вимагає видалити правду про воєнні злочини в Україні
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії дезінформаціїі при РНБО України.
Вікіпедія повідомила про претензії Роскомнагляду до змісту п’яти матеріалів через російський закон про "фейки":
1. "Битва за Київ (2022)";
2. "Військові злочини в період вторгнення росії в Україну";
3. "Обстріл лікарні в Маріуполі";
4. "Руйнування Маріупольського театру (2022)";
5. "Різанина в Бучі".
"Вимагають видалити інформацію, але яку саме - не повідомляють", - зазначили у спільноті.
Нагадується, що Роскомнагляд неодноразово погрожував заблокувати сайт на території РФ, за начебто неправильне висвітлення "спецоперації" в Україні.
Росіянам не потрібно знати правду - вважають у Роскомнагляді.
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