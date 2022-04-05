Роскомнагляд звинувачує Вікіпедію в "інформаційних атаках" і вимагає видалити правду про воєнні злочини в Україні

Роскомнагляд пред'явив претензії російськомовній версії Вікіпедії. У Росії вимагають видалити статті про повномасштабну війну в Україні та звірства російських військових.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії дезінформаціїі при РНБО України.

Вікіпедія повідомила про претензії Роскомнагляду до змісту п’яти матеріалів через російський закон про "фейки":

1. "Битва за Київ (2022)";

2. "Військові злочини в період вторгнення росії в Україну";

3. "Обстріл лікарні в Маріуполі";

4. "Руйнування Маріупольського театру (2022)";

5. "Різанина в Бучі".

"Вимагають видалити інформацію, але яку саме - не повідомляють", - зазначили у спільноті.

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Нагадується, що Роскомнагляд неодноразово погрожував заблокувати сайт на території РФ, за начебто неправильне висвітлення "спецоперації" в Україні.

Росіянам не потрібно знати правду - вважають у Роскомнагляді.

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