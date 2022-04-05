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Роскомнагляд звинувачує Вікіпедію в "інформаційних атаках" і вимагає видалити правду про воєнні злочини в Україні

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Роскомнагляд звинувачує Вікіпедію в "інформаційних атаках" і вимагає видалити правду про воєнні злочини в Україні
Роскомнагляд пред'явив претензії російськомовній версії Вікіпедії. У Росії вимагають видалити статті про повномасштабну війну в Україні та звірства російських військових.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії дезінформаціїі при РНБО України.

Вікіпедія повідомила про претензії Роскомнагляду до змісту п’яти матеріалів через російський закон про "фейки":
1. "Битва за Київ (2022)";
2. "Військові злочини в період вторгнення росії в Україну";
3. "Обстріл лікарні в Маріуполі";
4. "Руйнування Маріупольського театру (2022)";
5. "Різанина в Бучі".

"Вимагають видалити інформацію, але яку саме - не повідомляють", - зазначили у спільноті.

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Нагадується, що Роскомнагляд неодноразово погрожував заблокувати сайт на території РФ, за начебто неправильне висвітлення "спецоперації" в Україні.

Росіянам не потрібно знати правду - вважають у Роскомнагляді.

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Нагадаємо, Вікіпедія - це загальнодоступна вільна багатомовна онлайн-енциклопедія, яку може редагувати кожен. Перед публікацією кожна стаття в енциклопедії перевіряється незалежними експертами спільноти, якою опікується неприбуткова організація "Фонд Вікімедіа".

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Топ коментарі

  • A rt fb16bfd9
    Александр Невзоров
    Буча. Ну всё, точки расставлены. Опубликованы спутниковые снимки MAXAR TECHNOLOGIES, которые автоматически создаются ее системами. Репутация MAXAR, к слову,безупречна. Ошибки исключены, как и подтасовки. Публикатор -НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС, что подтверждает весомость спутниковых фотографий.Снимки показывают улицы Бучи в период оккупации городка войсками Путина, т.е в марте 2022 года. В частности, на ул.Яблонской лежат трупы. В том же порядке, в тех же позах и положениях, которые фиксирует и видеосъёмка из машины, сделанная после бегства путинских войск. Опровергнуть это нереально. Я очень много видел трупов, пройдя семь войн, много лет делая криминальную хронику. Я знаю массу нюансов, по которым «трупозные» постановки легко отличаются от подлинных кадров. Мне доводилось делать для кинематографа ( чистилище) и детальную реконструкцию войны. Я знаю слабые места и приметы таких реконструкций. По моему личному мнению-съёмки подлинные и не являются фейком. Доказательства, приведённые MAXAR подтверждают моё мнение.
    Я понимаю чувства россиян, которые яростно утверждают, что кадры из Бучи -ложь,фейк и инсценировка. Им безумно больно. Эта адская боль управляет и всеми их эмоциями.
    Эти кадры опрокидывают их мир, их веру в родину и армию, в Путина и «правоту» его войны. Их бешенство объяснимо и неизбежно. Защититься от того, что разрушает всю их систему ценностей, они могут только слепым и фанатичным отрицанием фактов, агрессивной риторикой и попугайством телевизорных реплик. Им не оставлено выбора. Они сделают все чтобы не узнать правды о Буче и не допустить ее до себя.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Тут помилка. Це не "пуиінскіж вайска", це саме "рассєйскіж вайска" - срєз рассєйскага общєства, тобто це і є ті самі рассєянє.
  • Агамемнон
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