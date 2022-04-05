У Лондоні продали картину Бенксі за понад $100 000. Кошти підуть на "Охматдит", - МОЗ
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У Лондоні відбувся благодійний аукціон на підтримку дитячої лікарні НДСЛ Охматдит, де було виставлено унікальну антивоєнну картину Бенксі Вanksy’s CND Soldiers, unsigned.
Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я України, інформує Цензор.НЕТ
" Сума від продажу картини анонімного англійського художника Бенксі на аукціоні склала понад $106 тис. Нагадаємо, що кошти з продажу картини будуть передані українській дитячій лікарні "Охматдит". Зараз у закладі лікують поранених дітей, які постраждали внаслідок російської агресії", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що торги починались від 20 000 фунтів стерлінгів.