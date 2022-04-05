Зеленський вимагає трибуналу для винних у воєнних злочинах в Україні та закликає ООН реформувати глобальну систему безпеки або саморозпуститися

Наразі необхідно трансформувати всю систему глобальної безпеки.

Про це президент України Володимир Зеленський зазначив під час виступу у Радбезі ООН, інформує Цензор.НЕТ.

"Потрібно негайно притягувати до відповідальності російських військових і тих, хто віддав їм накази, до відповідальності за воєнні злочини на територій України. Кожен, хто віддавав такі накази і хто їх виконував, вбиваючи людей, опиняться під трибуналом, який має бути аналогічним Нюрнберзькому процесу. Я хочу нагадати дипломатам із Росії, що після другої світової війни покарання не оминуло таку людину як Ріббентроп і хочу нагадати архітекторам злочинної політики Росії, що покарання наздогнало і Адольфа Айхмана. Ніхто з винних не сховається", - зауважив глава держави.

"Сьогодні саме час трансформувати систему, режимом якої є Організація Об'єднаних націй. Ми закликаємо скликати глобальну конференцію, ми просимо зробити це вже у мирному Києві для того, щоб визначитися, як будемо реформувати глобальну систему безпеки, як будемо реально гарантувати непорушність кордонів, як будемо утверджувати верховенство міжнародного права", - додав він.

"Україна має моральне право пропонувати реформу світової системи безпеки. Ми довели, що допомагаємо іншим не тільки у щасті, але й у темні часи. Зараз ми потребуємо рішень від Радбезу для миру в Україні. Якщо ви не знаєте, як ухвалити це рішення, то ви можете зробити дві речі: або усунути Росію як агресора і джерело війни від блокування рішень щодо її ж агресії, її ж війни, і тоді зробити все, щоб відновити мир, або покажіть, як можна переформуватися і працювати реально заради миру. Або, якщо ваш формат безальтернативний і виходу просто немає - то далі тільки саморозпуск", - сказав Зеленський.

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Він висловив переконання, що ООН спроможна обійтися без третього варіанту.

"Мир потрібен Україні, мир потрібен Європі, мир потрібен світу!", - додав він.