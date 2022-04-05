Охочих вступити до легіону "Свобода Росії" багато. Ті, хто здалися в полон, розповіли ЗСУ про тактику армії РФ, - представник легіону
Як інформує Цензор.НЕТ, розповів представник легіону, російський військовослужбовець на пресконференції сьогодні, 5 квітня.
"За один день – понад 300 заяв, щоб вступити до легіону. Охочих дуже багато", - зазначив він.
Говорячи про кількісний склад легіону, він зазначив, що його чисельність велика, але точної кількості з міркувань безпеки не назвав.
"До нашого легіону також входять наші брати-білоруси. До нашого легіону входять діючі та відставні військові Російської Федерації і не тільки. Приїжджають люди з різних країн, щоби боротися з путінським режимом", - розповів іще один представник легіону.
За словами легіонерів, здавшись у полон і вступивши до легіону, вони розповіли ЗСУ, як діють батальйонно-тактичні групи армії РФ, оскільки самі неодноразово брали участь у різних навчаннях на території Росії.
Бійці легіону наголосили, що на території України немає жодної спеціальної операції.
"Тут йде справжня війна проти мирного населення", - наголосив один із легіонерів.
Учасники пресконференції закликали військовослужбовців РФ здаватися в полон, вступати до легіону і разом боротися з путінським режимом, "щоб колись Росія стала вільною країною".