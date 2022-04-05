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Західні країни заморозили 60% валютних резервів Росії, - Трасс

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Західні країни заморозили 60% валютних резервів Росії, - Трасс
За словами глави МЗС Великої Британії Ліз Трасс, західні країни заморозили валютні резерви Росії загалом на понад $350 млрд. За її словами, майже 60% російських валютних резервів наразі "недоступні" для Москви.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Виступаючи у Варшаві, Трасс також додала, що Заходу слід "рухатися далі й швидше", щоб завдати шкоди російській економіці.

Глава МЗС Великої Британії заявила також, що скоординовані санкції щодо РФ через її воєнну агресію проти України дадуть змогу "відкинути російську економіку до радянських часів".

Трасс нині перебуває у Варшаві з офіційним візитом.

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Топ коментарі

  • A rt fb16bfd9
    Испания приняла решила о высылке около 25 дипломатов России, сообщает глава МИД страны.
  • Тетяна Тать
    я стісняюся сказати, але 60 % це троха менше аніж 100%
  • Kindrat74
    Спитайте краще, чому в Україні Аваль працює. Як, виявляється, легко - прибрали на папері Фрідмана та Авена і працюй собі далі!
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