Швеція почала розслідувати воєнні злочини в Україні
Про це заявила Прокуратури Швеції (Swedish Prosecution Authority), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Беручи до уваги доступну щодо України інформацію, є причина допускати, що були вчинені серйозні воєнні злочини", – сказано в заяві відомства.
Зазначається, що метою розслідування є якнайшвидший збір та збереження доказів, які потім можна використати у шведському та міжнародному судах.
У прокуратурі закликали жертв воєнних злочинів та свідків жорстоких дій щодо українців звертатися до відповідних шведських органів і давати свідчення.
Швеція розслідує міжнародні воєнні злочини в рамках Женевських конвенцій та Римського статуту, який є основою для Міжнародного кримінального суду в Женеві. Це означає, що країна взяла на себе зобов'язання з відстеження, проведення розслідування щодо осіб, які вчинили геноцид, злочини проти людяності та воєнні злочини.
За інформацією генпрокурорки Ірини Венедіктової, в Україні зафіксували вже понад 7000 воєнних злочинів РФ.