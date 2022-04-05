Культура країни-агресора є інструментом пропаганди, її треба заборонити, - Ткаченко

Культура країни-агресора має бути заборонена, бо вона є інструментом російської пропаганди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Телеграмі.

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"Невдоволення щодо заборони "велікого російського балету" продовжуються в РФ. Повторюсь: культура країни-агресора має буде заборонена. Бо вона – інструмент російської пропаганди. Так, включно із російським балетом. Особливо із ним. І у якості звеличення всього російського, і у якості рупору пропаганди від російських балетмейстерів, балерин тощо. Тут вам і Волочкова, яка зараз каже про те, як пишається Росією, і балетмейстер Гордєєв, який нещодавно сказав, що захід ще буде вмовляти РФ повернутися із гастролями. Багато хто, хто захищає російську культуру, говорить про єдність у різноманітності. Але в часи війни – це низько", - написав міністр.

Він зауважив, що росіяни виявились настільки нелюдами, що напали на Україну та почали цинічно вбивати українців, от чому світ повинен перестати аплодувати їхньому балету.

За його словами, не треба прикриватися "великим мистецтвом", бо усі знають, що це також зброя у руках кремля, тому і для гастролей такого балету "має бути бан у всьому цивілізованому світі".

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