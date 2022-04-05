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Вітаю слова Штайнмаєра, варто виправити помилки, необхідні зброя та санкції, - Кулеба

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Вітаю слова Штайнмаєра, варто виправити помилки, необхідні зброя та санкції, - Кулеба
Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав ФРН та ЄС виправити помилки своєї політики щодо Росії.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вітаю чесні слова федерального президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, які визнають минулі помилки німецької політики щодо Росії. Я закликаю Німеччину та інші держави ЄС виправити їх зараз швидкими та рішучими діями. Зброя та санкції. У нас більше немає часу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Штайнмаєр визнав помилки у політиці щодо РФ.

Також читайте: Після різанини в Бучі у Заходу більше не повинно бути вагань щодо санкцій і зброї, - Кулеба

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Топ коментарі

  • Совестно за Брата
    Немчура полуПрозревает... а что там телефониста Эммануэль??? вообще не слышно...
  • mrSmith
    Не треба вітати.
    Лицемір та брехло, так і залишиться лицеміром та брехлом.
    На камеру що завгодно можна сказати!
  • Robert Olsen
    А меркель десь вдома дивиться на фото ***** і тішиться.
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