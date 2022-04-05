Саме зрадники-депутати з ОПЗЖ були інформаторами, допомогли росіянам швидко паралізувати місто та створити гуманітарну катастрофу, - Маріупольська міськрада

У міськраді Маріуполя, який намагаються знищити російські окупанти, отримали переконливі свідчення про злочини колабораціоністів з ОПЗЖ та назвали імена зрадників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Маріупольській міськраді.

"Уся країна повинна знати прізвища покидьків, які допомогали вбивати маріупольців.Вони не просто підтримали окупантів, а виступали інформаторами ворожої армії та фактично корегували обстріли критичної цивільної інфраструктури. З перших днів війни окупанти прицільним вогнем знищували об’єкти життєзабезпечення міста. Комунальні підприємства та техніку. Склади з продовольством та медикаментами. Вежі мобільних операторів та лінії електропередачі. Насосні станції та магістральний водопровід з резервного водосховища. Було спалено всі міські автобуси, підготовлені для евакуації населення. Місце зборів надзвичайного штабу міських служб досить швидко дискредитувалося і також зазнавало обстрілів. Виявилося, що саме зрадники-депутати з ОП-ЗЖ допомогли росіянам швидко паралізувати місто та створити гуманітарну катастрофу.", - зазначають у міськраді та надають список депутатів:

Іващенко Костянтин Володимирович

Хаджинов Дмитро Михайлович

Хармишев Євген Олександрович

Сотнікова Наталя Анатоліївна

Карпенко Олена Василівна

У повідомленні зазначають, що наразі посібники геноциду в Маріуполі активно сприяють створенню окупаційної адміністрації. Всі матеріали щодо колаборантів вже передано до СБУ.

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