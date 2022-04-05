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Саме зрадники-депутати з ОПЗЖ були інформаторами, допомогли росіянам швидко паралізувати місто та створити гуманітарну катастрофу, - Маріупольська міськрада

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Саме зрадники-депутати з ОПЗЖ були інформаторами, допомогли росіянам швидко паралізувати місто та створити гуманітарну катастрофу, - Маріупольська міськрада
У міськраді Маріуполя, який намагаються знищити російські окупанти, отримали переконливі свідчення про злочини колабораціоністів з ОПЗЖ та назвали імена зрадників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Маріупольській міськраді.

"Уся країна повинна знати прізвища покидьків, які допомогали вбивати маріупольців.Вони не просто підтримали окупантів, а виступали інформаторами ворожої армії та фактично корегували обстріли критичної цивільної інфраструктури. З перших днів війни окупанти прицільним вогнем знищували об’єкти життєзабезпечення міста. Комунальні підприємства та техніку. Склади з продовольством та медикаментами. Вежі мобільних операторів та лінії електропередачі. Насосні станції та магістральний водопровід з резервного водосховища. Було спалено всі міські автобуси, підготовлені для евакуації населення. Місце зборів надзвичайного штабу міських служб досить швидко дискредитувалося і також зазнавало обстрілів. Виявилося, що саме зрадники-депутати з ОП-ЗЖ допомогли росіянам швидко паралізувати місто та створити гуманітарну катастрофу.", - зазначають у міськраді та надають список депутатів:

  • Іващенко Костянтин Володимирович
  • Хаджинов Дмитро Михайлович
  • Хармишев Євген Олександрович
  •  Сотнікова Наталя Анатоліївна
  • Карпенко Олена Василівна

 У повідомленні зазначають, що наразі посібники геноциду в Маріуполі активно сприяють створенню окупаційної адміністрації. Всі матеріали щодо колаборантів вже передано до СБУ.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Цього лайна ще багато в Україні,нажапь...
  • Elena Zhmariova
    Так ведь сами мариупольцы их и выбрали! Появилось сообщение, что спасенная из роддома беременная заявила о своей "аполитичности". А те, кто здравомыслящий, пострадали из-за скудоумных.
  • Larissa Kora 56c14f78
    Так це на поверхні все лежало, вони й не приховували свої вподобання. Але хто те бачити хотів.
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