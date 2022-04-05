Рівень підтримки вступу України до ЄС серед українців досяг рекордно високого рівня - 91%
Як інформує Цензор.НЕТ, свідчать результати соціологічного опитування, проведеного групою "Рейтинг".
Зокрема, в перші дні війни відбулося зростання рівня підтримки вступу України до ЄС з 68 до 86%, далі зростання тривало і станом на кінець березня сягнуло 91%, що є абсолютним рекордом за всі роки досліджень.
Водночас більшість українців (56%) переконана, що Україна стане членом Євросоюзу протягом одного-двох років, 23% – за п'ять років.
Уточнюється, що за місяць дещо зменшилася кількість людей, які вірять, що Україна приєднається до Європейського Союзу у дуже короткій перспективі (з 61% до 56%), і зросла кількість тих, хто вірить у вступ до союзу за п'ять років (з 13% до 23%).
Водночас триває зменшення рівня підтримки вступу України до НАТО. У перші дні війни підтримка входження України до Альянсу зросла з 62 до 76%, у перший тиждень підтримка зменшилася до 72%, а станом на кінець березня становить 68%, тобто наближається до довоєнних показників.
Соціологічне опитування "Україна в умовах війни" було проведено 30-31 березня 2022 року. Під час опитування методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) було опитано 1500 респондентів віком від 18 років у всіх областях України за винятком тимчасово окупованих територій Криму та ОРДЛО.
Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Похибка – не більше ніж 2,5%.