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Україна будуватиме таку державу, яка буде спроможна захистити себе сама, - Зеленський

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Україна будуватиме таку державу, яка буде спроможна захистити себе сама, - Зеленський
Навіть якщо Україна підпише найпотужнішу безпекову угоду, Росія може повернутися знову. Тому потрібно будувати таку державу, яка буде спроможною захистити себе.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю представникам українських ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави держави, під час переговорного процесу українська сторона поряд із так званою денацифікацією відкинула вимогу Росії щодо демілітаризації.

"Навіть якщо ми підпишемо найпотужнішу угоду, розуміємо, що через два роки Росія може повернутися. І якщо ми з вами приймаємо це, то й діємо відповідно", - пояснив він.

Зважаючи на це, Україна будуватиме таку державу, яка буде спроможна захистити себе сама, про що українська сторона відкрито заявляє на перемовинах, наголосив Зеленський.

Водночас президент висловив переконання, що Україна не може воювати постійно, поки інші країни розвиватимуться. А тому наша держава потребує конкретних гарантій безпеки.

За словами глави держави, все залежить від країн-гарантів, які мають забезпечити виконання тих чи інших пунктів.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    в нас ще є конституція,а в ній чітко написано НАТО і ЄС!!!!
  • Анатолій Яхно 22a3ed18
    Для цього потрібно обирати президентом ПАТРІОТА України, а не совкового блазня, котрий не виконував оборонні замовлення і на 50%.
  • vismavista
    Плохо то, что понадобились тысячи смертей, чтобы ему сделать этот вывод. Раньше все битумом баловались , да ракетные программы урезали, да ПВО не хотели закупать,да видосики про "не надо пугать инвесторов" снимали..
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