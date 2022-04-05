Євросоюз заморозить кошти для допомоги Угорщині, - Reuters

Єврокомісія розпочне нову дисциплінарну процедуру блоку проти Угорщини. Цей крок може призвести до заморожування фінансування уряду прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

На знак натягнутих відносин мало хто в ЄС привітав Орбана після того, як в минулі вихідні він здобув четверту переконливу перемогу на національних виборах.

Його перемога припала на роки критики з боку ЄС за те, що він підриває ліберально-демократичні права, і звинувачень у тому, що він використовував засоби блоку для збагачення своїх соратників.

Одне джерело повідомило, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосить про початок дисциплінарної процедури, коли вона виступить в Європейському парламенті.

За словами джерела, будуть потрібні місяці, перш ніж комісія завершить внутрішню роботу з цього питання і представить його національним лідерам ЄС для прийняття рішення.

ЄС вперше випробує свій новий інструмент, призначений для запобігання нецільового використання спільних витрат. Його узгодили всі 27 лідерів ЄС наприкінці 2020 року, незважаючи на опір Орбана і правлячої партії Польщі.

Багатші країни ЄС, які сприяють спільній скарбниці блоку, з яких Варшава та Будапешт є чистими бенефіціарами, відмовилися продовжувати платити без більш суворих гарантій, які гарантують, що їхні гроші не підуть на користь тим, хто підриває демократію.

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