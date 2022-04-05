Виступ Зеленського в Радбезі ООН. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

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"Рада Безпеки ООН має напрацювати рішення для миру в Україні. Якщо в ООН не знають, як ухвалити це рішення, то можна зробити дві речі. Або усунути Росію як агресора та джерело війни від блокування рішень щодо її ж таки агресії, її ж війни. І тоді зробити все, що може встановити мир. Або ж показати, як ООН може переформатуватися. І працювати реально заради миру. У разі ж якщо чинний формат – безальтернативний і виходу немає, то далі – лише саморозпуск. Переконаний, що ООН здатна обійтися без третього варіанту", - заявив Зеленський.

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