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Проти мера Рубіжного розпочато провадження за фактом колабораційної діяльності, - Офіс Генпрокурора

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Проти мера Рубіжного розпочато провадження за фактом колабораційної діяльності, - Офіс Генпрокурора
Стосовно мера міста Рубіжне Сергія Хортова розпочали провадження за фактом колабораційної діяльності.

Про це у Telegram повідомляє Офіс Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, у березні 2022 року мер міста Рубіжне здійснював публічні заклики до підтримки рішень та дій Російської Федерації в частині так званої "віськової операції" на території України, збройних формувань та окупаційної адміністрації РФ. Також він закликав до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та окупаційною адміністрацією РФ, до невизнання поширення державного суверенітету на тимчасово окуповані території України.

Зареєстровано кримінальне провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Раніше журналіст Денис Казанський оприлюднив інформацію про те, що мер міста Рубіжне Хортів, який у 2014 році співпрацював з терористами, знову перейшов на бік окупантів.

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Топ коментарі

  • Larissa Kora 56c14f78
    В 14 році співпрацював з окупантами і знову перейшов?! Смішні їй богу. Та не припиняв співпрацювати а ви його за мера тримали замість каталажки.
  • Garry Grant
    А где чорт татаров? Говорять,портняшке с сыном помог слинять. Мертвечуку помог слинять. Помогает в размораживании активов дерипаски в Украине. Когда это кончится?
  • Oleksandr Onys
    Млять, люди. Кого ви собі наобирали в мери? Схід, південь? Срані опзжшники позливали все, що могли
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