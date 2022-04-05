Проти мера Рубіжного розпочато провадження за фактом колабораційної діяльності, - Офіс Генпрокурора

Стосовно мера міста Рубіжне Сергія Хортова розпочали провадження за фактом колабораційної діяльності.

Про це у Telegram повідомляє Офіс Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, у березні 2022 року мер міста Рубіжне здійснював публічні заклики до підтримки рішень та дій Російської Федерації в частині так званої "віськової операції" на території України, збройних формувань та окупаційної адміністрації РФ. Також він закликав до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та окупаційною адміністрацією РФ, до невизнання поширення державного суверенітету на тимчасово окуповані території України.

Зареєстровано кримінальне провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Раніше журналіст Денис Казанський оприлюднив інформацію про те, що мер міста Рубіжне Хортів, який у 2014 році співпрацював з терористами, знову перейшов на бік окупантів.

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