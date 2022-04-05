США призупиняють обмін податковою інформацією з російським казначейством

Сполучені Штати Америки призупинили обмін інформацією з російськими податковими органами, щоб ускладнити збір податків в РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Reuters.



" Служба внутрішніх доходів США призупинила обмін інформацією з податковими органами Росії, аби перешкодити збір податків Москвою та зменшити кошти, доступні для її вторгнення в Україну", - повідомиляють журналісти.



Відповідно до податкової угоди, укладеної ще 30 років тому, Податкова служба США і Федеральна податкова служба Росії співпрацювали, щоб обмінюватися інформацією, щодо національних зборів податків і забезпеченню дотримання податкового законодавства в обох країнах. Податкова служба США може запитувати інформацію про платників податків США у російських органів влади і навпаки.

" Міністерство фінансів заявило, що не надавало російській владі жодної податкової інформації з початку вторгнення Росії в Україну 2 лютого. 24, але дія, оприлюднена у вівторок, оформляє призупинення", - йдеться у матеріалі Reuters.



Також читайте: США можуть оголосити нові санкції проти РФ вже цього тижня, - Білий дім

