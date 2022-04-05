За підозрою у держзраді затримано керівника Миколаївської окружної прокуратури, - СБУ

СБУ підозрює керівника Миколаївської окружної прокуратури у державній зраді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

У повідомленні зазначається: "Наразі посадовця затримано в ході спецоперації СБУ та офіційно оголошено про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

У СБУ є аргументовані докази, що він співпрацював із представниками силових структур РФ. І використовував посередника, щоб відвести сліди від себе.

За наявними даними, він передавав інформацію про: оперативну обстановку у Миколаєві та області, загиблих військових і цивільних осіб, полонених, місць їх утримання, результати обстрілів Миколаєва, добові паролі на блокпостах області тощо

Щоб задокументувати зрадника, СБУ провела спецоперацію: через підставну особу передала йому імітовані списки загиблих військовослужбовців ЗСУ. Через декілька днів ці списки уже було зафіксовано у представника РФ, за яким також стежила СБУ.

У результаті обшуків у фігуранта вилучено техніку з доказами його протиправної діяльності. Під час допиту зрадник визнав свою злочинну діяльність".

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